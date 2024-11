GIJS sleept overwinning uit het vuur in Zoetermeer, hoofdrol voor doelman Douma

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond na shoot-outs gewonnen van Sweetlake Panters. In de uitwedstrijd in Zoetermeer was er een hoofdrol weggelegd voor doelman Danylo Douma.

GIJS begon niet goed aan de wedstrijd. In de eerste periode kwam het team na negen minuten spelen op achterstand door een goal van Sam Hayes. Dezelfde Hayes maakte een paar minuten later de problemen nog groter door ook de 2-0 binnen te schuiven. In de richting van de tweede periode hebben naar alle waarschijnlijkheid de woorden van trainer Henk Keijzer het team wakkergemaakt. De 450 toeschouwers in het SilverDome zagen een ander GIJS op het ijs verschijnen dat al na drie minuten spelen de aansluitingstreffer wist te maken. Dit doelpunt kwam op naam van Janis Brakss. Enkele minuten later scoorde Derek Seguin de gelijkmaker. De 2-2 was ook de eindstand aan het einde van de tweede periode.

Derde periode

Het publiek kreeg in de derde periode een vermakelijke wedstrijd te zien. Men was amper begonnen en Zoetermeer kwam dankzij Attila Birke op een 3-2 voorsprong. Dit was van korte duur, want binnen de minuut was het 3-3 door een goal van Sequin, die daarmee zijn tweede treffer van de avond maakte. Halverwege de derde periode bracht Robin Otterloo de Panters opnieuw op voorsprong. Ook deze voorsprong duurde niet lang, want dankzij een powerplay-goal scoorde Brakss twee minuten later de gelijkmaker. Ondanks dat er aan beide kanten nog verschillende kansen waren, werd er niet meer gescoord: 4-4.

Doelman Douma

Dit betekende dat er shoot-outs nodig waren om tot een winnaar te komen. Shoot-outs kunnen gezien worden als één op één wedstrijden met de keeper waarbij er geprobeerd moet worden om binnen acht seconden te scoren. Doelman Danylo Douma stond hierbij zijn mannetje want hij hield alle pucks tegen. GIJS wist drie keer te scoren. Daarmee werd de eindstand op 4-5 gebracht. GIJS blijft ondanks de winst vijfde staan in de competitie. Volgende week wacht een uitwedstrijd in het Limburgse Geleen waar de Smoke Eaters de opponent zijn.