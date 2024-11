GIJS heeft geen kind aan Smoke Eaters en neemt drie punten mee uit Limburg

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond met 10-3 gewonnen van Smoke Eaters uit Geleen. Vijf spelers wisten hun eerste goal van het seizoen te maken.

GIJS maakte direct na het begin van de wedstrijd duidelijk wat het doel was van de avond. Al na twee minuten stond het 1-0 dankzij een goal van Rudolfs Oto Lapsa. Tien minuten later scoorde Marée Dijkema de 2-0. Beer Heijs maakte uiteindelijk de 3-0. Dit was ook de tussenstand aan het einde van de eerste periode. Voor alle drie de spelers was het hun eerste goal van het seizoen. In de tweede periode leek GIJS het touw wat te vieren. Hier profiteerde Geleen direct van. Renzo Meulenbeek scoorde de 3-1 en enkele minuten was daar Jesse Noblesse met de aansluitingstreffer. Het schudde GIJS wakker, want na de 3-2 werd er weer scherper gespeeld. Björn Haan en Vainius Jankauskas zorgden er voor dat aan het einde van de tweede periode er een comfortabele 5-2 voorsprong op het scorebord stond.

In de laatste periode maakte GIJS het huzarenstukje compleet. Derek Seguin wist al snel in het begin de 6-2 te scoren. Door een grote fout achterin werd het nog 6-3, maar door doelpunten van opnieuw Seguin, Mike Groenhof, Joop Uchtman en Tim Bont werd de eindstand van 10-3 bereikt. “Dat je zeven doelpunten in de plus scoort is prettig”, laat GIJS weten. “Het is ook waardevol vanwege de vele concurrenten die we hebben voor de playoffs. Meer goals waren wenselijk geweest, aan de andere kant is het heel mooi dat vijf spelers hun eerste doelpunt van het seizoen wisten te maken.”

Door de winst staat GIJS nu op de vijfde plaats in de eredivisie met vijftien punten uit negen wedstrijden. Komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd op Kardinge tegen Tilburg Trappers.