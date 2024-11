GIJS doet goede zaken in competitie door ruime winst op Dordrecht Lions

Foto: Santeri Viinamäki via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond op Kardinge met 6-1 gewonnen van Dordrecht Lions. Omdat andere concurrenten punten lieten liggen doet GIJS daarmee goede zaken in het klassement.

“Deze overwinning betekent een goede boost voor ons als team”, laat trainer Henk Keijzer na afloop van de wedstrijd weten. “Hierdoor gaan we volgende week vol goede moed naar Zoetermeer.” GIJS begon zaterdag sterk aan de wedstrijd. “We kwamen goed uit de startblokken. Binnen drie minuten stonden we op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Guy Kunst en Derek Seguin. Dat zijn we vervolgens verder uit gaan bouwen.”

Opstootje

De tweede periode werd ontsierd door een grote hoeveelheid aan straffen die door de scheidsrechters werden uitgedeeld. Twee spelers kregen zelfs een 20-minuten-straf. Keijzer: “Eigenlijk gebeurde er niet zo heel veel. Er ontstond een opstootje waarbij een speler door iemand van achteren op de baan werd gelegd. Beide spelers werden vervolgens weggestuurd. Vanuit mijn optiek viel het allemaal wat mee, en ik verwacht dat er ook niets uit voorkomt. Maar het betekent wel iets voor je spel dat je speelt. De hele eerste lijn is daardoor ontregeld. Je moet gaan schuiven, spelers schuiven een plek op, en voor je dat in het gareel hebt, ben je minuten verder.”

Competitie

Vainius Jankauskas tekent in de wedstrijd voor de 3-0. Björn Haan maakt korte tijd later de 4-0. Tim Bartels en Kunst zetten de 5 en 6-0 op het scorebord. De eretreffer voor Dordrecht Lions wordt in de slotfase gemaakt door Arthur Panchenko. In dezelfde speelronde won Zoetermeer van Amsterdam en verloor Leeuwarden van Eindhoven. Omdat de directe concurrenten punten laten liggen, doet GIJS goede zaken en stoomt het op naar de vijfde plaats in de competitie. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Zoetermeer tegen Sweetlake Panters.