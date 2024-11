Genomineerden Sportgala Groningen bekend, stemmingen geopend

Foto: Sportgala Groningen

De genomineerden voor het Sportgala Groningen van dit jaar zijn bekend. Tot en met 1 december kunnen inwoners stemmen op hun favoriete Sporter, Sportploeg en Aangepaste Sport.

Voor de Breedtesportprijs zijn kandidaten voorgedragen uit elke Groningse gemeente. Een jury bepaalt de winnaar. Naast de publieksprijzen kiest de Sportprijscommissie het Sporttalent van het jaar. Op de genomineerden in de andere categorieën kan hier gestemd worden.

Een lijst van alle genomineerden vind je hieronder:

Sporter Sportploeg Aangepaste Sport Sporttalent Sofie Dokter, atletiek GSVV Veracles, volleybal Melanie Helweg, handbiken Meike Veen, schaatsen Ymkje Clevering, roeien FC Groningen, voetbal Thijn Buigholt, handbiken Elise Rustige, judo Marloes Oldenburg, roeien VV PKC ’83/Amoeri, zaalvoetbal Rinze de Jong, handbiken Julia Dokter, atletiek

Voorafgaand aan het gala, wat op 9 december plaatsvindt in MartiniPlaza, wordt een Sportsymposium georganiseerd met het thema “Vitaal, van jong tot (g)oud”. Dione de Graaff presenteert de avond waar de provincie haar sporthelden eert. Meer informatie over het gala en het symposium is te vinden op de officiële websites en social media-kanalen van Sportgala Groningen.