Gemeente wil kijken of DOT-gebouw op andere plek terug kan komen

Foto: Joris van Tweel

De gemeente wil onderzoeken of het markante DOT-gebouw op een andere plek in de gemeente terug kan komen. Het gebouw blijft volgens wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen tot uiterlijk 2027 staan op de huidige locatie in het Ebbingekwartier.

Van Niejenhuis reageerde op vragen die gesteld werden door de fractie van Student & Stad. Deze partij maakt zich zorgen omdat verschillende voorzieningen, waaronder ook de containerwoningen, in dit gebied tijdelijk zijn. “Het Stadsstrand is hier ook te vinden”, vertelt Daan Swets. “Staat de toekomst van dit strand ook ter discussie als het UMCG de sprong waagt over de Vrydemalaan? Kan de wethouder iets vertellen over de plannen voor dit gebied?”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Ambitie is om het Stadsstrand te behouden”

De wethouder stelt Swets gerust: “We zijn met het UMCG en de RUG op een goede manier in gesprek over de ontwikkeling van een Healthy Ageing Campus. Daarbij kijken we naar het totale gebied vanaf het Hanzeplein, waar de GGD kantoor houdt, tot aan het Stadsstrand. De vraag die op tafel ligt is op welke manier de universiteit en het UMCG zich kunnen doorontwikkelen. Dat zij zich kunnen ontwikkelen vinden we als college erg belangrijk. Dat zou kunnen betekenen dat het ziekenhuis wellicht de weg over springt. Maar het zou ook kunnen dat er in dit gebied woningen komen. De ambitie is wel om het Stadsstrand te behouden. We willen ook onderzoeken of we in dit gebied, bij het strand, een horecafunctie kunnen realiseren.”

“Gebouw DOT is demontabel”

Over het DOT is Van Niejenhuis ook duidelijk: “Dit kan tot 2027 behouden blijven. De huidige horecaexploitant heeft besloten om per 1 januari aanstaande te

stoppen. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een invulling te geven tot 2027. In dat jaar verloopt de erfpachtconstructie en dan zetten we er ook definitief een punt achter. Het DOT-gebouw is overigens demontabel en hoeft daarom niet gesloopt te worden. ”

Rico Tjepkema (PvdA): “Kunnen we het DOT-gebouw verplaatsen?”

Rico Tjepkema van de PvdA-fractie: “Het DOT is een een echte eyecatcher die iets toevoegt aan onze stad. Het is duidelijk dat het gebouw hier niet kan blijven, maar zou het mogelijk zijn om het op een andere plek terug te laten keren?” Van Niejenhuis: “Daar zijn we toe bereid om daar onderzoek naar te doen.”