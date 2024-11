Gemeente sluit zich alsnog aan bij Schone Lucht Akkoord

In tegenstelling tot wat de gemeente eerder aangaf sluit men zich nu toch aan bij het Schone Lucht Akkoord. Dat laat het college weten naar aanleiding van vragen van de fracties van D66 en de Partij voor het Noorden.

Het Schone Lucht Akkoord bestaat sinds 2020 waarbij zich diverse gemeenten en provincies bij aan hebben gesloten. In het akkoord staan afspraken om de lucht in Nederland steeds schoner te maken. Het doel is om in 2030 een gezondheidswinst te bereiken van minimaal vijftig procent ten opzichte van 2016. Aanvankelijk tekende Groningen het akkoord niet, maar daar komt de gemeente nu op terug.

Voorbeeldfunctie

“De normen voor de luchtkwaliteit in 2030 worden strenger omdat de grens- en streefwaarden dichter bij de WHO-advieswaarden komen te liggen. Als we daar naar kijken, dan zit Groningen niet meer ruim, maar net onder de norm”, zo legt de gemeente uit. “Vooruitlopend daarop is het verstandig om na te denken over maatregelen om een bijdrage te leveren in het streven om te kunnen voldoen aan deze advieswaarde.” En er zijn meer redenen. Zo vindt Groningen dat ze als één van de grootste gemeenten van het land een voorbeeldfunctie heeft. Deelname aan het Schone Luchtakkoord is gratis. Door middel van cofinanciering, waarbij gemeenten bijvoorbeeld samen de handen ineen slaan, kunnen er maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Twee meetpunten zijn voldoende

De fracties van D66 en Partij voor het Noorden hadden ook gevraagd om het aantal meetpunten in de gemeente uit te breiden. Op dit moment zijn er twee van deze punten. Zij meten continu de luchtkwaliteit voor verschillende stoffen. De gemeente vindt uitbreiding niet nodig: “Het RIVM vindt de twee punten voldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven. Naast deze metingen worden luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd die betrekking hebben op verkeer en veehouderijen. In onze gemeente is het wegverkeer de belangrijkste bron van fijnstof en stikstofdioxiden. Om die reden is het uitbreiden van het meetnet niet noodzakelijk.”

De Partij voor het Noorden laat weten het onbevredigend te vinden dat het aantal meetpunten niet verder wordt uitgebreid.