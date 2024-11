Gemeente houdt leegstand winkelcentrum Beijum nauwlettend in de gaten

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente houdt de leegstand in het winkelcentrum in Beijum nauwlettend in de gaten. Volgens wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Economische Zaken zijn er reeds gesprekken gevoerd met de vastgoedeigenaar.

Bloemhoff reageerde op vragen van verschillende fracties. Afgelopen periode zijn er verschillende berichten gepubliceerd over leegstand in het winkelcentrum. De Intertoys is bijvoorbeeld onlangs vertrokken en ook de bakker sluit op termijn de deuren. Raadslid Rico Tjepkema (PvdA): “Winkeliers hebben het moeilijk om in het winkelcentrum te blijven. Die situatie kan in de toekomst verergeren. En dat is jammer. Want een winkelcentrum is het kloppende hart van een wijk. Het is belangrijk voor de leefbaarheid, waar een kop koffie gedronken kan worden en waar er ontmoet kan worden.”

Hoge huren?

Aan de leegstand zouden verschillende redenen ten grondslag liggen. Zo zouden de huren hoog zijn. Daarnaast laat de openbare ruimte te wensen over. “Zou het winkelcentrum makkelijker bereikbaar gemaakt kunnen worden?”

Wethouder Carine Bloemhoff: “Dat winkeliers stoppen heeft verschillende oorzaken”

Wethouder Bloemhoff onderstreept het belang van de winkelcentra voor de wijken op het gebied van economie en ontmoeting. “We willen de wijkwinkelcentra in onze gemeente ook versterken. Dat is een doel vanuit ons programma Ruimtelijke Economie. In Beijum zien we dat een aantal winkels stoppen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit verschillende redenen heeft. Sommige winkeliers gaan met pensioen en hebben geen opvolging. Anderen hebben een tekort aan personeel, er zijn persoonlijke afwegingen dat ze wat anders willen gaan doen met hun leven of ze gaan gebukt onder hogere huurlasten.”

“Wij houden het in de gaten”

Over die huur: “Als college vinden we het van belang dat vastgoedeigenaren in hun huur de balans moeten zoeken tussen commerciële en maatschappelijke belangen. Dat is belangrijk, omdat we ook streven naar een divers winkelaanbod. Als nuance wil ik aangeven dat de ketens het ook moeilijk hebben. Dus je kunt niet zeggen, klein versus keten. Iedereen heeft hier last van. Wij houden in ieder geval nauwlettend de leegstand in de gaten. Wij hebben inmiddels ook een gesprek gehad met de vastgoedeigenaar en die geeft aan dat er in Beijum een marktconforme huur wordt gevraagd. En dat er al gesprekken worden gevoerd met nieuwe ondernemers voor de betreffende winkelpanden.”

“Investeren in openbare ruimte”

Op het gebied van de openbare ruimte heeft Bloemhoff goed nieuws: “Ik noemde het programma Ruimtelijke Economie al even. Daarmee versterken we de wijkwinkelcentra. In Paddepoel doen we dat, in Lewenborg zijn we druk bezig. In Beijum zien we de mogelijkheden, ook in het kader van de wijkvernieuwing, om in winkelplein Beijum-West te investeren in de openbare ruimte. Met winkelcentrum Beijum-Oost zijn we al wat verder. Daar was als eerste een impuls nodig omdat West er wat florissanter bij lag. Maar op beide locaties zien we kansen om in de openbare ruimte wat te doen, om het aantrekkelijker te maken.”