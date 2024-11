Gemeente gaat zich inzetten om bedreigde waterdrieblad te redden

Foto: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117896615

De gemeente Groningen gaat zich samen met verschillende organisaties inzetten om de bedreigde plant waterdrieblad te redden. Een motie van de Partij voor het Noorden, die hiertoe opriep, werd in grote meerderheid aangenomen.

“Dit is een motie uit onverwachte hoek, die wij van harte zullen steunen”, laat Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen weten. Dat zegt Moerkerk na de woorden van wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Natuur & Ecologie. De wethouder vindt de motie dusdanig belangrijk: “In de gemeente doen we al heel veel op dit gebied. We werken met de waterschappen samen om de waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren. Ook werken we samen met natuurorganisaties. Eén van de dingen die we doen is het terugplanten van inheemse planten die het moeilijk hebben door de opkomst van exotische planten. Maar deze motie geeft ons iets nieuws. Er wordt namelijk opgeroepen om een samenwerking aan te gaan met het Levend Archief en andere organisaties om belangrijke soorten in stand te houden en te beschermen tegen de opkomst van exotische soorten.”

Waterdrieblad

Waterdrieblad is een waterplant die je tegen kunt komen in ondiepe wateren zoals moerassen, vennen en langs de oevers van sloten. Deze plant, met zijn kenmerkende drietallige bladeren, speelt een belangrijke rol in het ecosysteem. De lange wortelstokken van het waterdrieblad zorgen voor een stabiele bodem en bieden schuilplaatsen voor kleine waterdiertjes. Het waterdrieblad staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten. Het aantal planten is de afgelopen jaren fors afgenomen.

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Als deze plant verdwijnt, dan verdwijnen ook specifieke insecten”

Met exotische soorten worden planten bedoeld die hier niet thuishoren, maar hier wel groeien en bloeien. De Partij voor het Noorden geeft aan dat er in ons land vijfhonderd plantensoorten bedreigd worden met uitsterven, waarvan 71 soorten zelfs ernstig bedreigd worden. Eén van de voorbeelden is het waterdrieblad, een Groningse icoonsoort. Raadslid Evelien Bernabela: “Als deze plant verdwijnt, dan verdwijnen ook specifieke insecten die op deze plant afkomen. Insecten, als de hommel, die afkomen op de nectar van deze plant, zullen sterven.” Bernabela pleit daarom voor behoud, bescherming en bewustwording. “Een campagne en een verwijzing op de website van Duurzaam Groningen zou bij kunnen dragen aan bewustwording. En er moet hard gewerkt worden aan het behouden van deze plant.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Biodiversiteit krijgt een naam, een uiterlijk”

De Wrede is blij met de aandacht. In de discussies gaat het vaak over de biodiversiteit die onder druk staat. Volgens de wethouder krijgt die discussie nu een gezicht: “Dit is een heel mooi en waardevol initiatief om de schoonheid, die verloren dreigt te gaan, en onder de noemer biodiversiteit wordt geschaard, een naam te geven. Het krijgt een uiterlijk, een gezicht. Een abstract begrip als biodiversiteit wordt nu tastbaar gemaakt. Het gaat juist over dit soort bloemetjes en plantjes die we moeten koesteren.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Hoe meer aandacht voor groen, hoe beter”

Andere partijen sluiten zich bij de woorden van de wethouder aan. Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Toen we de motie lazen, dachten we dat dit al gebeurde. Maar de wethouder geeft duidelijk de meerwaarde aan.” Tim van de Vendel van GroenLnks: “Hoe meer aandacht voor groen, hoe beter. Het is belangrijk om dit juweel onder de aandacht te brengen.” Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Het is altijd mooi om te zien dat ook de oppositie zich drukt maakt over biodiversiteit.”

Van de raadsleden stemmen 36 in met het voorstel. Alleen Student & Stad, CDA en PVV zijn tegen.