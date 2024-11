Gemeente gaat maatregelen nemen om veiligheid wijkring Beijum te verbeteren

Foto: Google Maps

De gemeente gaat verschillende maatregelen nemen om de veiligheid op de wijkring in Beijum te verbeteren. De fracties van CDA en VVD hadden de wethouder hiernaar gevraagd naar aanleiding van verschillende ernstige ongelukken op de ring.

Volgens de gemeente hebben zich sinds januari 2020 veertig ongelukken voorgedaan op de wijkring. Daarbij zijn er achttien personen gewond geraakt en kwam één persoon om het leven. Het CDA en de VVD hadden gevraagd of de gemeente vindt dat ze voldoende gedaan heeft om de veiligheid te verbeteren. De gemeente zegt dat ze niet stil heeft gezeten. Zo is het aantal oversteeklocaties in de wijk verminderd en zijn de bestaande oversteken beter zichtbaar gemaakt. Zo is er extra verlichting aangebracht en zijn er snelheidsremmende en attentieverhogende maatregelen getroffen. De komende periode wordt gekeken of de oversteeklocaties nog verder verbeterd kunnen worden.

Maximumsnelheid bij winkelcentrum omlaag

Eén van de nieuwe maatregelen die genomen wordt zijn maatregelen aan de Amkemaheerd bij het winkelcentrum. “We gaan hier de maximumsnelheid verlagen naar 30 kilometer per uur en gaan de straat herinrichten”, schrijft de gemeente. “Nog deze maand willen we een inloopavond organiseren om hier met buurtbewoners over te praten wat hun wensen zijn.”

Wijkring moet overal hetzelfde karakter krijgen

Daarnaast denkt de gemeente na over de inrichting van de volledige wijkring. “We werken aan een ontwerp waarbij de inrichting eenduidig en herkenbaar moet worden. Dit willen we realiseren door een beperkt aantal inrichtingselementen toe te passen waardoor de hele wijkring hetzelfde karakter krijgt en overal duidelijk is wat er van een weggebruiker verwacht wordt.” Ook wil de gemeente in gesprek met de basisscholen Dom Helder Camara en De Heerdstee. Van ouders wil men weten hoe de schoolomgeving veiliger ingericht kan worden.

Busdrempels

Bij het herinrichten van de wijkring komen ook uitdagingen om de hoek kijken. Zo moeten de maatregelen niet belemmerend zijn voor hulpdiensten en de lijnbussen van Qbuzz. Daarom is men ook van plan om op vijf locaties busdrempels te plaatsen. “Dit zijn verkeersdrempels die de snelheid van auto’s afremmen, maar waar bussen zonder problemen langs kunnen rijden. Daarmee verbetert per direct de verkeersveiligheid van de wijkring.”

Kleine rotondes

Het CDA en de VVD hadden ook gevraagd of het aanleggen van kleine rotondes een oplossing kan zijn. De gemeente schiet dit idee niet direct af. Het zal weliswaar leiden tot het verlagen van de maximumsnelheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid bij kruispunten. Maar om het aan te leggen is ruimte en geld nodig. “Daarnaast heeft het aanleggen van rotondes gevolgen voor de doorstroming van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Op en rond de wijkring van Beijum is beperkt ruimte beschikbaar, waardoor het veilig inrichten van een rotonde een opgave kan zijn. Bij de toekomstige aanpak van kruispunten kunnen we de optie van een rotonde onderzoeken.”

Met de voorgestelde maatregelen denkt de gemeente dat de wijkring veiliger wordt. Toch benoemt men ook dat ongevallen plaats kunnen vinden door menselijk gedrag of een noodlottige samenloop van omstandigheden.