Gemeente doet ton in subsidiepot voor verduurzaming evenementen

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente Groningen stelt een ton aan subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van kleine en middelgrote evenementen. Het doel is om evenementen duurzamer te maken op het gebied van energie, water, voedsel en afval.

In het coalitieakkoord werd twee jaar geleden al vastgelegd dat deze subsidie er moest komen. De regels voor de subsidie zijn nu vastgesteld. Deze regels maken duidelijk welke evenementen in aanmerking komen en onder welke voorwaarden de subsidie kan worden aangevraagd.

Met de subsidie wil de gemeente niet alleen de duurzaamheid verbeteren, maar ook de transparantie en betrokkenheid in de evenementenbranche vergroten. De subsidie is bedoeld voor zaken als groene stroom, afvalscheiding (ook van afvalwater) en het aanbieden van duurzaam eten.

Voor de jaren 2025 en 2026 heeft de gemeente elk jaar 100.000 euro gereserveerd. De gemeente vergoedt vijftig procent van de kosten. De grotere festivals (ESNS, Bevrijdingsfestival en Paradigm) in de gemeente hebben al een samenwerkingsverband rond duurzaamheid. Iets minder dan de helft van de subsidiepot (35.000 euro) is gereserveerd voor projecten binnen deze samenwerking. De rest van het geld is bestemd voor kleinere festivals in de gemeente.