Garmerheerd moet plek voor iedereen worden: “Knarrenhof van de baan”

Foto: RomkeHoekstra - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102707775

Het nog te realiseren wooncomplex Garmerheerd in Garmerwolde gaat definitief geen knarrenhof worden. De bedoeling is dat door middel van een wooncoöperatie alle leeftijdsgroepen er terecht moeten kunnen.

In Garmerwolde wordt al zo’n tien jaar gesproken om het wooncomplex van de grond te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat het plan alleen haalbaar is als er een wooncoöperatie wordt gerealiseerd met negentien woningen. Met het complex moet de leefbaarheid in het dorp een impuls krijgen. Door een dergelijk gebouw neer te zetten wordt het mogelijk dat inwoners langer in het dorp kunnen blijven wonen. Afgelopen zomer werd duidelijk dat er kartrekkers nodig zijn om het plan van de grond te krijgen. Dorpsblad Garmer & Thesinger Express meldt dat er nu een kerngroep van vijf personen is opgestaan.

Knarrenhof definitief van de baan

In het dorp isook een locatie gevonden, waar gemeente en provincie mee instemmen, waar de bouw plaats kan vinden. De wooncoöperatie die men voor ogen heeft gaat uit van alleen huurwoningen. Afgelopen zomer bleek dat niet iedereen daar iets voor voelde. Tijdens een recente bijeenkomst werd duidelijk dat er naast sociale- en middenhuur, ook belangstelling is voor koopwoningen. Het idee van een knarrenhof is wel definitief van de baan. Garmerheerd moet uiteindelijk een plek worden waar jongeren, met of zonder gezin, terecht kunnen.

“Zou jammer zijn als er geen Garmerwolders gaan wonen”

De komende periode wordt onderzoek gedaan in hoeverre koop- en huurwoningen gezamenlijk gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast komt de kerngroep graag in contact met inwoners die er iets voor voelen om in de Garmerheerd te gaan wonen. “Het zou toch heel jammer zijn als er straks nieuwe woningen in ons dorp beschikbaar zijn en er gaan geen Garmerwolders wonen. Dat moeten we met elkaar niet willen. En daarom moeten we nu echt samen de plannen gaan ontwikkelen”, zo laat men weten. De resultaten van dit onderzoek worden in januari verwacht. De definitieve knoop, of het wooncomplex gerealiseerd kan worden, moet volgend jaar zomer doorgehakt worden.