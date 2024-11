Fracties pleiten voor combitickets voor OV, cultuur en sport

Foto: Sebastiaan Scheffer

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren moet het makkelijker worden om bij een cultuur- of sportbezoek een OV-kaartje te kopen. Dat vindt de raadsfractie van GroenLinks.

De fractie hoopt op die manier een goed alternatief te bieden voor parkeren in de stad. Veel mensen die voor cultuur of sport naar de stad komen, nemen de auto. Dat zorgt voor verkeersdrukte en uitstoot. Daarom wil GroenLinks stimuleren dat bezoekers een OV-kaartje kunnen kopen bij hun andere ticket.

“GroenLinks wil de openbare ruimte herwinnen,” zegt raadslid Bennie Leemhuis. “Dat betekent dat we meer ruimte willen voor mens en natuur en dus minder voor auto’s. Naar de stad toe komen met de trein of bus moet daarom op alle manieren aantrekkelijk zijn.”

In Leeuwarden zijn deze combikaartjes al enige tijd verkrijgbaar, aldus Leemhuis. Dat geldt ook voor het buitenland. GroenLinks dient deze woensdag samen met vijf andere fracties een motie in tijdens de raadsvergadering. De fracties willen dat de gemeente hierover in gesprek gaat met het OV-bureau, culturele instellingen en sportverenigingen.