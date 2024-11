Forum viert zaterdag feest: “Gebouw zou in New York niet misstaan”

Foto via Forum Groningen

Het is vijf jaar geleden dat Forum Groningen de deuren voor het eerst opende. Op deze zaterdag wordt dit feest gevierd met allerlei activiteiten voor jong en oud in het gebouw.

Het programma in de huiskamer van de stad begint om 09.00 uur. “Er zal van alles te beleven zijn”, laat de organisatie weten. Van toffe kidsactiviteiten, de beste films van de afgelopen vijf jaar, een legpuzzelwedstrijd, schrijvers die je tussen de boeken kunt ontmoeten en een extra grote editie van het Smartlab. Het programma is zeer breed.” Dit programma duurt tot 18.00 uur. “Maar in de avond gaat het feest door. Vanaf 20.00 uur kun je genieten van livemuziek van de band Vangrail, kun je dansen op de beats van DJ Swoolish en is het mogelijk je zangtalent te laten horen tijdens karaoke in de filmzalen. Op de bovenste verdieping vindt een silent disco plaats.”

In het programma Achter de Rooilijn heeft OOG verslag gedaan van de bouw van het Forum:

Geschiedenis

Met de opening van het Forum in 2019 kan gerust gezegd worden dat daarmee een langgekoesterde wens in vervulling is gegaan. Al in 1945 werd het plan geopperd om een cultuurcentrum aan de oostzijde van de Grote Markt te openen. Bij de bevrijding van de stad, in april 1945, was de oostwand zwaar beschadigd geraakt. Het idee was om een moderne theater- en concertzaal te bouwen. Cultuurcentrum Harmonie, dat flink in verval was geraakt, kon dan gesloopt worden, evenals de Stadsschouwburg. Dit gebouw, buiten de diepenring, zou overbodig worden als er een nieuw centrum geopend zou worden.

Onomstreden

De Harmonie werd gesloopt, de Stadsschouwburg bleef. Het Forumplan liep, in de jaren die volgden, uit op een machtsstrijd tussen gemeenteraad en het College. Het zorgde voor een impasse en uiteindelijk voor een andere invulling voor dit deel van de stad. Toch bleef het plan als het ware in de koelkast liggen. In het begin van het nieuwe millennium werd opnieuw een poging gedaan, hoewel ook toen de bouw niet onomstreden was. Over de haalbaarheid van het geraamde bezoekersaantal werd bijvoorbeeld hevig gediscussieerd. Later volgde er zelfs een correctief referendum, dat uiteindelijk ongeldig werd verklaard.

Kritiek op vorm en omvang

De bouwkosten waren vooraf begroot op 71 miljoen euro. De werkzaamheden begonnen in 2011. In februari 2015 werd de bouw stilgelegd om onderzoek te doen naar aardbevingsbestendig bouwen. Een deel van de begane grond moest zelfs worden afgebroken. Het prijskaartje voor het gebouw bedroeg uiteindelijk 140 miljoen euro. Tijdens de bouwperiode was er forse kritiek op de vorm en omvang van het gebouw, de invulling ervan en de toenemende kosten.

“Dat zo’n mooi gebouw zich in het centrum van de stad bevindt”

Maar hoe wordt er vijf jaar na de opening naar het gebouw gekeken? Uit onderzoek van het OOG Panel blijkt dat drie op de vier personen (heel) positief zijn over het Forum. Eén van de respondenten schrijft: “Ik ben trots dat ik als Groninger dit gebouw kan laten zien aan vrienden en familie, die op hun beurt dan verbaasd zijn over dit mooie gebouw dat zich in het hart van Groningen bevindt.” Het gebouw is ook de plek waar bijzondere herinneringen zijn gemaakt: “Mijn vader was terminaal ziek, en hij wilde nog graag een keer op het Forum kijken. We hebben hem meegenomen naar het dakterras en hij heeft genoten van deze dag.”

“Zou in New York niet misstaan”

Iemand anders schrijft: “Ik heb zoveel herinneringen aan het Forum, maar de eerste zal me voor altijd bijblijven. Dat was tijdens de openingsavond. Vol verwachting stonden we in de rij, en dan is daar het moment dat je voor het eerst naar binnen mocht. Iedereen was in een feeststemming, was aan het genieten van het prachtige interieur.” Een andere respondent schrijft dat het gebouw ook op Amerikanen indruk maakt: “Met twee Amerikanen heb ik door de binnenstad gewandeld. Alles was wel cute, maar ja, Amsterdam was toch veel mooier. Tot ze in het Forum kwamen. Halverwege de roltrappen werden de mobieltjes tevoorschijn gehaald en begon het fotograferen. Gebouw zou niet misstaan in New York, zei er één. Dat is denk ik toch een soort compliment?”

“Overgenomen door studenten”

Is er geen kritiek? Jazeker wel. Zo zijn er mensen die vertellen dat de kaartjes voor bijvoorbeeld voorstellingen veel te duur zijn. “Het realiseren van het gebouw heeft ook veel extra geld gekost. Dit geld hadden we beter aan andere dingen kunnen besteden.” En weer iemand schrijft: “Het meest opvallend aan het Forum vind ik dat het volledig is overgenomen door studenten. Het is niet of nauwelijks mogelijk om als bezoeker een zitplaats buiten de horeca te vinden. Studenten hebben het gehele gebouw overgenomen. Dat vind ik een kwalijke ontwikkeling.”

Bekijk hieronder de reportage over het onderzoek van OOG naar 5 jaar Forum: