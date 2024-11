Feringa-gebouw weer open, constructiefout niet de oorzaak van vallende plafondplaten

Feringa Building Zernike - Foto Andor Heij

Na een weekend gesloten te zijn is het Feringa Building op de Zernike Campus maandagochtend weer open. Het gebouw werd vrijdagmiddag ontruimd en een weekend leeg gelaten, nadat een schoonmaker lichtgewond raakte door een vallende plafondplaat.

Een woordvoerder laat weten dat alle plafondplaten in het weekend zijn gecontroleerd. Omdat er geen constructiefout is geconstateerd, is besloten het gebouw weer vrij te geven.

Het gebouw werd vrijdagmiddag ontruimd, nadat een plafondplaat naar beneden viel. Een dag eerder was dat ook al gebeurd, naar vrijdag viel de plafondplaat op een schoonmaker. Deze persoon raakte slechts lichtgewond. Daarop werd besloten het gebouw een weekend dicht te houden voor onderzoek.

Het Feringa Building is een jaar geleden opgeleverd. Sinds de ingebruikname kent het pand een aantal aanzienlijke problemen, die nog steeds niet geheel zijn opgelost. Pas sinds begin oktober mogen de zuurkasten in delen van de Feringa Building weer worden gebruikt. Deze zuurkasten waren eerder stilgelegd vanwege een onveilig alarmsysteem. Sommige onderzoekers blijven nog steeds weg uit het gebouw vanwege wantrouwen in de systemen.