FC met 5-0 de boot in tegen PSV

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond met ruime cijfers verloren van PSV. In Eindhoven was de landskampioen van vorig seizoen met 5-0 te sterk.

PSV maakte direct na de aftrap duidelijk dat er voor de FC niets te halen viel. De thuisploeg creëerde in de eerste tien minuten verschillende aanvallen waardoor de FC gedwongen werd om de verdedigende posities te bemannen. Na veertien minuten spelen viel het eerste doelpunt. Uit een hoekschop was het Olivier Boscagli die de bal tegen de touwen werkte: 1-0. PSV bleef daarna de aanval zoeken. Voormalig FC-speler Ricardo Pepi verdubbelde in de 37ste minuut de score. Aan de zijlijn wist Pepi Marco Rente eenvoudig aan de kant te zetten, waardoor de spits vrij kwam. Doelman Etienne Vaessen kon geen redding meer brengen: hij zag de bal over zich heen gaan: 2-0. Dat was ook de ruststand.

Direct na de rust leek de 3-0 al gescoord te worden. De VAR keurde echter de goal van Ismael Saibari af vanwege buitenspel. Enkele minuten later was het wel raak. Guus Til wist, op het randje van buitenspel, Vaessen te passeren waarmee de 3-0 op het scorebord kwam te staan. Daarna was het Groningen dat van zich liet horen. Romano Postema wist een fraaie voorzet te geven die op maat leek te zijn gemaakt voor Thijs Oosting. De invaller kwam echter net tekort en raakte de bal niet. Aan de andere kant was het in de 65ste minuut wel weer raak. Rente wist een voorzet van PSV niet goed in te schatten waardoor Pepi de bal aan kon nemen en de 4-0 scoorde. In de 78ste minuut was het Pepi die de hattrick compleet maakte en de 5-0 scoorde. Dit was ook de eindstand.

Door het verlies staat de FC nu met twaalf punten uit dertien wedstrijden op de vijftiende plaats in de Eredivisie. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Willem II.