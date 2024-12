FC Groningen verslaat Willem II comfortabel met 2-0

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft zich herpakt na de zware 5-0 nederlaag tegen PSV en heeft zaterdagavond overtuigend met 2-0 van Willem II gewonnen. De mannen van Dick Lukkien stonden met de degradatiestreep steeds dichterbij onder grote druk, maar wisten wat er moest gebeuren: winnen. De doelpunten werden gemaakt door Thijs Oosting en Stije Resink.

FC Groningen begint fel en zet meteen hoog druk. Willem II heeft in de openingsfase moeite om onder de druk uit te komen. In de 14e minuut krijgt Groningen de eerste grote kans. Luciano Valente probeert het met een geplaatste krul van net buiten het strafschopgebied, maar Willem II-doelman Didier Didillon weet stijlvol te redden.

Na deze kans zakt het spel van de thuisploeg wat in. Willem II komt beter in de wedstrijd en wordt gevaarlijk via snelle omschakelingen. Linksback Senne Lynen probeert het in de 19e minuut met een vlammend schot en even later komt hij nog dichterbij met een harde inzet die net naast de paal gaat. De Tilburgers hebben in deze fase het initiatief.

Toch is het uit het niets raak voor FC Groningen in de 35e minuut. Na een goede combinatie in het centrum houdt Valente het overzicht en legt de bal af op Thijs Oosting. Tegen zijn oude club blijft Oosting koel en schuift de bal beheerst langs Didillon: 1-0.

Luciano Valente is de uitblinker aan Groningse zijde. Zijn dreigende spel leidt vlak voor rust nog tot een kans voor Thom van Bergen, maar de aanvaller krijgt niet genoeg kracht achter zijn schot. Met een 1-0 voorsprong voor Groningen gaan de ploegen de kleedkamers in.

Tweede helft

De tweede helft begint zoals de eerste: met een offensief van FC Groningen. In de 47e minuut probeert Valente het opnieuw, maar zijn schot mist precisie. De thuisploeg blijft echter aandringen en creëert meerdere kansen. Tien minuten later draait Valente knap weg bij zijn tegenstander en zet Thom van Bergen vrij voor de keeper. Van Bergen probeert het met een lob, maar Didillon is alert en vangt de bal simpel.

De 2-0 laat echter niet lang op zich wachten. In de 60e minuut geeft Stije Resink vanaf zo’n 20 meter een voorzet die door niemand wordt aangeraakt en in de verre hoek binnenvalt. Het is een verdiende voorsprong, want Groningen heeft de controle en blijft de betere ploeg.

In de 63e minuut wordt Thom van Bergen gewisseld voor Romano Postema, die zich wil bewijzen na de sterke wedstrijd van zijn concurrent Oosting. Valente, de man van de wedstrijd, verlaat het veld in de 74e minuut met een ogenschijnlijke enkelblessure. Hij wordt vervangen door Joey Pelupessy.

Ondanks drie wissels aan de kant van Willem II komt er geen echt slotoffensief van de gasten. De Tilburgers blijven slordig in de passing en spelen vaak de bal naar de verkeerde kleur of over de zijlijn.

FC Groningen blijft ondertussen gevaarlijk. In de 78e minuut schiet invaller Jorg Schreuders vanuit de draai, maar Didillon redt opnieuw. De thuisploeg speelt bevrijd, met durf en controle, iets wat bij de comfortabele voorsprong past. Toch is er nog werk aan de winkel: vooral in de passing gaat nog veel mis.

Met deze overwinning herstelt FC Groningen zich knap en blijft het strijden om zich uit de gevarenzone te spelen.