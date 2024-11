FC Groningen laat zich weer zien en wint van Sparta

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft op zaterdagmiddag met 1-0 gewonnen van Sparta. De ploeg uit Rotterdam kwam op bezoek in de Euroborg en trof daar een herpakte en levendige FC. Dankzij een treffer van Romano Postema mocht de Trots van het Noorden weer eens drie punten pakken.

Het waren barre weken voor de FC. Na zes nederlagen op rij hunkerde de ploeg van Dick Lukkien naar een punt. Na de 6-0 nederlaag tegen NEC stond de afgelopen week in het teken van herpakken en terug naar de basis, aldus Lukkien.

Dat was te zien aan de opstelling. Luciano Valente keerde terug naar de rechterkant van het middenveld en Jorg Schreuders verhuisde weer naar links. Johan Hove voetbalde daarom weer vanuit het midden. Voorin werd aanvallersduo Postema-Van Bergen herenigd.

FC Groningen leeft weer

Foutloos was het niet, maar de Euroborg kreeg weer een levendig FC te zien. De eerste helft houdt FC Groningen tempo in het spel en de ploeg weet elkaar goed te vinden. Beide teams weten nog niet tot grote kansen te komen. Postema en Leandro Bacuna proberen het namens de FC, maar keeper Nick Olij is er telkens op tijd bij.

Postema eindelijk van de nul af

Na zo’n half uur voetballen slingert Wouter Prins met een verre ingooi de bal in het strafschopgebied. Olij lijkt de bal te pakken, maar laat hem ook net zo snel weer los. Thom van Bergen tikt de bal richting de doellijn, maar uiteindelijk is het Postema die het laatste zetje geeft. Daarmee is de spits, die vorig seizoen nog aan de lopende band scoorde, eindelijk van de nul af.

Vlak voor rust wordt de score nog bijna verdubbeld dankzij een snelle counter en een combinatie tussen Van Bergen en Schreuders, maar het blijft 1-0. Overtuigend is het niet, maar dankzij het intikkertje van Postema gaat de FC met een voorsprong rusten.

Tweede helft

Wat Dick Lukkien tijdens de rust heeft gezegd in de kleedkamer zullen we nooit weten, maar de FC laat het tempo wat zakken. Hierdoor kan Sparta meer tot voetballen komen. Toch blijven echte kansen voor beide ploegen uit.

Het is een afstandsschot van Charles-Andreas Brym dat de Euroborg wakker doet schrikken. Doelman Etienne Vaessen schat het harde schot goed in en houdt de FC op voorsprong.

Beide ploegen weten nog een aantal keer elkaars strafschopgebied te bereiken, maar echt gevaarlijk wordt het niet. Kort voor het laatste fluitsignaal kan Postema vanuit een snelle counter nog op doel schieten, maar ook deze wordt gekeerd door Olij. Na drie minuten extra speeltijd komt de wedstrijd tot een eind.

Daarmee wint FC Groningen met 1-0 van Sparta. De FC stijgt door deze drie punten naar plek twaalf van de Eredivisie. Over twee weken reist de Trots van het Noorden af naar Eindhoven: daar wacht PSV.