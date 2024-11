FC Groningen is klaar om punten in eigen huis te houden tegen Willem II

Foto Andor Heij. Dick Lukkien (l). Johan Hove (r) FC Groningen

FC Groningen speelt zaterdag in eigen huis tegen middenmoter Willem II. Tika de Jonge, Fofin Turay en Finn Stam zijn er wegens blessures niet bij.

“Het is een ploeg die bij ons in de buurt staat”, aldus trainer Dick Lukkien over de Tilburgers. “We zijn in niveau vergelijkbaar, ze zijn stug, volwassen. We hebben ons goed geprepareerd en we moeten klaar zijn om de punten in de Euroborg te houden met behulp van een kolkende Euroborg”.

FC Groningen staat vijftiende met 12 punten uit 13 wedstrijden. Willem II heeft 16 uit 13 en staat tiende. De wedstrijd begint om 18.45 uur en staat onder leiding van Marc Nagtegaal.