FC Groningen hoopt zondag eindelijk weer eens te winnen in Nijmegen

FC Groningen speelt zondagmiddag een uitduel tegen NEC uit Nijmegen. De laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie zijn niet gewonnen en de laatste vijf duels zijn allemaal afgesloten met een nederlaag. Zondag moet het tij keren voor de ploeg van Dick Lukkien.

Tijdens een persconferentie gaf Dick Lukkien vrijdagmiddag aan de huidige situatie positief te bekijken. “Vorig jaar rond deze tijd stonden wij veertiende in de KKD, en we staan nu veertiende in de Eredivisie. Al met al kun je niet ontevreden zijn over de ontwikkeling die de club heeft doorgemaakt,” aldus de coach van FC Groningen.

De wedstrijd tegen NEC begint zondag om 14:30 uur in het Goffertstadion in Nijmegen.