FC Groningen bekert verder met uitwedstrijd tegen AZ

Foto Andor Heij.

FC Groningen speelt in de tweede ronde van de KNVB-beker een uitwedstrijd tegen AZ.

In het televisieprogramma De Voetbalkantine van ESPN werd vrijdagavond geloot voor de tweede bekerronde.

FC Groningen speelde in de eerste ronde ook tegen een ploeg uit Alkmaar, namelijk de amateurs van Kolping Boys. Die wedstrijd kon niet op het sportpark van de amateurs plaatsvinden om veiligheidsredenen en werd daarom in Wijdewormer gespeeld, waar Jong AZ haar thuiswedstrijden speelt. De wedstrijd, dit keer wel in Alkmaar zelf, vindt plaats op 17, 18 of 19 december.

FC Groningen won dinsdag met 5-1 van Kolping Boys. De Groningers hadden het in eerste instantie niet makkelijk tegen de amateurs en gingen de kleedkamer in met slechts een 1-0 voorsprong. Na rust kwam de thuisclub zelfs terug tot 1-1 en had zelfs kansen op een voorsprong. De wedstrijd keerde met de 2-1 van Rui Mendes. Uiteindelijk besliste Thijs Oosting de wedstrijd voor FC Groningen met een hattrick.