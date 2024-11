Extinction Rebellion hangt posters op: “Klimaatverandering bedreigt volksgezondheid”

Zorgprofessionals van Extinction Rebellion hebben vrijdagavond in meerdere steden in het land, waaronder in Groningen, posters opgehangen. Met de posters wordt gewaarschuwd voor de klimaatverandering die de volksgezondheid bedreigt.

Naast posters zijn ook stickers geplakt met daarop de boodschap: ‘Zorgprofessionals slaan alarm; klimaatverandering bedreigt onze volksgezondheid’. Cornelie van Kampenhout is naast woordvoerder van Extinction Rebellion ook gezondheidspsycholoog: “Het recht op gezondheid is een mensenrecht, maar op dit moment is onze gezondheid overgeleverd aan de massale uitstoot van broeikasgassen. Dit terwijl de klimaatwetenschap heel duidelijk is; de uitstoot van broeikasgassen moet nu omlaag. Patiënten verwachten goede zorg van ons, wij eisen dat de overheid effectieve maatregelen neemt om ons te beschermen en de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

Lichamelijke en geestelijke gevolgen

Volgens Extinction Rebellion vormt de klimaatcrisis op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Zo heeft een almaar verder opwarmende aarde gevolgen voor het lichamelijk en het geestelijk welzijn. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld een toenemend aantal hittedoden, astmapatiënten en tropische infectieziekten. Bij mentale gevolgen moet gedacht worden aan PTSS als gevolg van natuurrampen en financiële stress door stijgende voedselprijzen. Volgens Extinction Rebellion doet de overheid op dit moment onvoldoende om burgers te beschermen tegen de opwarming van de aarde en zijn er drastische maatregelen nodig. “Daarom zijn in heel Nederland artsen, verpleegkundigen, psychologen en andere zorgprofessionals in actie gekomen om hun stem te laten horen voor beter klimaatbeleid.”

Vier eisen

Bij Extinction Rebellion hebben zich zo’n 250 zorgprofessionals aangesloten. Zij hebben vier eisen neergelegd. Zo willen ze dat de overheid eerlijk is over de klimaat- en gezondheidscrisis, waarbij mensen moeten weten wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid. Ook moeten er maatregelen genomen worden om de gezondheid te beschermen. Zo moet de gezondheidszorg vergroenen en verduurzamen, omdat op dit moment de gezondheidszorg verantwoordelijk is voor 7 procent van de CO2-uitstoot, 13 procent van het grondstoffengebruik en 4 procent van al het afval. Het opzetten van een burgerberaad is daarbij een idee, zodat burgers en zorgprofessionals mee kunnen beslissen.