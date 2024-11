Europaweg vanaf vrijdagavond weekend dicht voor verkeer richting centrum

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De Europaweg in Groningen is twee weekenden afgesloten voor autoverkeer richting het centrum. Komend weekend is daarvan de eerste, en de afsluiting is vrijdagavond om 20.00 uur ingegaan.

De afsluiting geldt tussen de Winschoterweg en de zuidelijke ringweg vanwege werkzaamheden aan het viaduct van Ring Zuid. De afsluiting duurt tot maandagochtend 06.00 uur. Hoewel de afrit vanaf het Julianaplein toegankelijk blijft, kunnen automobilisten niet de Europaweg oprijden. De Bornholmstraat en de Boumaboulevard blijven bereikbaar en de toeritten naar Ring Zuid blijven open.

Omleidingen lopen via de Bornholmstraat en de oostelijke ringweg (N46). Ook de buslijnen 171 en 178 rijden om. Reizigers wordt geadviseerd hun route vooraf te controleren via de reisplanner van Qbuzz.

Ook het weekend van 8 tot 11 november is de Europaweg afgesloten. In dit weekend is de afrit vanuit Hoogezand open en zal de weg gedeeltelijk toegankelijk zijn vanwege een wedstrijd van FC Groningen.