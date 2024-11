Eelderwoldenaar (22) verdwijnt 5,5 jaar achter de tralies voor herhaaldelijke cybercriminaliteit

De rechtbank heeft een 22-jarige man uit Eelderwolde veroordeeld tot 3,5 jaar (42 maanden) celstraf voor omvangrijke cybercriminaliteit. Daarnaast moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van 24 maanden voor gelijksoortige misdrijven alsnog uitzitten.

De man maakte zich schuldig aan verschillende vormen van cybercriminaliteit, waaronder sim-swaps, phishing en het hacken van accounts. Deze misdrijven pleegde hij samen met anderen, zelfs terwijl hij in zijn proeftijd zat. In december 2022 werd hij al eens voor soortgelijke feiten veroordeeld. Toen kreeg hij vier jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Die twee jaar moet hij nu ook uitzitten, want de man ging meteen na te zijn vrijgekomen verder met zijn illegale praktijken

De man drong binnen in systemen van telecombedrijf T-Mobile en particulieren. Hij voerde sim-swaps uit om telefoonnummers over te nemen en frauduleuze transacties uit te voeren. Ook stal hij grote hoeveelheden cryptovaluta door accounts te hacken. Daarnaast verstuurde hij phishing-sms’jes en deed hij zich telefonisch voor als belastingmedewerker. Slachtoffers werden hierbij grote bedragen afhandig gemaakt.

Hoewel de rechtbank voor een aantal zaken onvoldoende bewijs vond, legde zij de man toch een aanzienlijke celstraf op. Het Openbaar Ministerie had 48 maanden geëist, maar de Eelderwoldenaar kreeg zes maanden minder. De Noordelijke Fraudekamer noemde de herhaling van zijn gedrag zorgwekkend. Zonder een forse celstraf is de kans groot dat de 22-jarige opnieuw de fout ingaat, aldus de rechter.