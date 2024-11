Droog weekend eindigt met regen, temperatuur daarna wispelturig

Foto: Joris van Tweel

Het weer lijkt nog niet helemaal te weten wat het wil. Komend weekend lijkt grotendeels droog en fris te gaan verlopen. Maar vanaf zondagavond volgt neerslag en een flinke temperatuurstijging, om vrijwel direct daarna weer terug te keren naar het weerbeeld ervoor.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag zijn er flinke perioden met zon, maar in de loop van de middag wat meer bewolking. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3. Het wordt 5 graden. In de nacht minima rond het vriespunt. Ook zondag begint met flink wat zon en neemt de bewolking in de middag weer toe. ’s Avonds volgt regen. Het wordt 5 graden.

Maandag stroomt er zachtere lucht ons gebied binnen. Dat gaat samen met regelmatig regen en het wordt 11 graden. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Dinsdag en woensdag komen we onder invloed van een ruggetje van hoge druk in de buurt van ons land. Het blijft op de meeste plaatsen droog, soms schijnt de zon en het wordt weer kouder bij 5 tot 7 graden als maximumtemperatuur. In de nachten daalt het kwik weer tot dicht bij het vriespunt en kan er een mistbank ontstaan.

Of de rug van hogedruk in staat is om aanstormende depressies vanaf de oceaan ook de dagen die volgen tegen te houden is nog onzeker. Maar december gaat niet beginnen met een vroege winterse speldenprik.