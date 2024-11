Douchen wordt flink duurder: Waterbedrijf Groningen doet gemiddelde prijs met bijna 14 procent omhoog

Foto: PublicDomainPictures via Pixabay

Klimaatverandering, bescherming van drinkwaterbronnen, toenemend watergebruik en meer woningbouw. Het zijn volgens Waterbedrijf Groningen de redenen waarom Groningers volgend jaar fors meer moeten betalen voor hun drinkwater.

Bij een gemiddeld verbruik van 100.000 liter water per jaar (100 m³) betalen klanten van Waterbedrijf Groningen volgend jaar zo’n 2,62 euro per duizend liter (één m³). Dit was in 2024 ongeveer 2,30 euro per 1.000 liter. Dat zijn prijzen inclusief vastrecht en belastingen.

Voor klanten met een watermeter wordt het vastrecht in 2025 87,96 euro per jaar (exclusief belasting), tegenover 73,67 euro dit jaar. Een schone kuub water (1.000 liter of één m³) drinkwater kost volgend jaar 1,10 euro, exclusief belasting. Dit jaar werd daarvoor nog net geen euro gevraagd (0,955 euro). Klanten zonder watermeter gaan in 2025 per verbruiksadres 197,93 euro per jaar betalen, inclusief vastrecht maar exclusief belasting. Dit was in 2024 169,17 euro.

De forse stijging is volgens Waterbedrijf Groningen noodzakelijk om te zorgen voor voldoende water voor later. Het waterbedrijf wil zijn drinkwaterbronnen uitbreiden en zoeken naar nieuwe bronnen. Ook kost het uitfilteren van het drinkwater een stuk meer moeite, stelt het waterbedrijf: “De kwaliteit van onze bronnen komt steeds meer onder druk te staan door bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en medicijnresten. Al met al zullen we de komende jaren daarom circa 300 miljoen moeten investeren in de drinkwaterinfrastructuur.”