DOT blijft jaar langer staan, drie jonge ondernemers nemen horeca over

Foto Andor Heij. DOT

Het markante gebouw DOT aan de Vrydemalaan in Groningen blijft voorlopig behouden. Na overleg met de gemeente Groningen is besloten het erfpachtcontract te verlengen tot 2028, meldt DvhN. Dit biedt drie horeca-exploitanten de ruimte om de komende jaren de exploitatie voort te zetten.

De erfpacht voor DOT zou eigenlijk op 1 januari 2027 aflopen. Daarna zou het gebouw moeten verdwijnen, om ruimte te maken voor woningen en een uitbreiding van de Healthy Ageing Campus. Dat stuitte op onvrede, onder meer omdat het markante gebouw dan zou verdwijnen. In eerste instantie wilde de eigenaar van het pand DOT snel slopen, omdat er voor slechts twee jaar onrendabel zou zijn voor een exploitant om erin te trekken.

De definitieve sloop (of verplaatsing) van DOT is nog niet van de baan. Maar de gemeente heeft aan de eigenaar laten weten dat de erfpacht van het terrein met een jaar is verlengd. Dat biedt perspectief voor exploitanten. Vanaf januari 2025 neemt een team van drie jonge horeca-ondernemers, die samen ook een aantal andere zaken in Stad runnen, de horeca in DOT over.

Volgens de nieuwe plannen opent DOT begin februari 2025 weer haar deuren, inclusief een uitgebreid programma. In december 2025 keert bovendien de populaire traditie van de “Grootste Kerstbal van de wereld” terug.