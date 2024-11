Donar verliest in slotseconde van LWD Basket

Donar-speler Sam van Oostrum (midden) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het is Donar vrijdagavond in eigen huis niet gelukt om LWD Basket uit Leeuwarden te verslaan. Lange tijd leek het erop dat Donar zou winnen van de Friezen, maar de ploeg verloor toch: 71-72.

LWD Basket is verrassend de huidige beste Nederlandse ploeg van deze competitie, en de ploeg kwam in het begin nog op 0-5, maar daarna werd Donar sterker en werd het via 12-7 uiteindelijk 21-13 aan het eind van het eerste kwart. In het tweede kwart kwamen de gasten aanvankelijk dichtbij, maar bij rust was het verschil toch 7 punten: 41-34.

Na rust liep Donar flink uit. Het verschil werd zelfs 16 punten bij 55-39, met nog 4 minuten tot het eind van het derde kwart. Daarna ging er van alles mis voor Donar, waarbij er ook beslissingen van de scheidsrechters in het nadeel van Donar uitvielen. Met name James Karnik kon door zijn foutenlast geen stempel op de wedstrijd drukken. LWD Basket kwam dichterbij, en aan het eind van het kwart was het verschil nog maar 6 punten: 57-51.

In het laatste kwart kon Donar die kleine voorsprong niet vasthouden. Halverwege werd het bij 61-61 al gelijk, en daarna volgde een spannende slotfase, waarbij Sam van Oostrum voortijdig met 5 persoonlijke fouten het veld moest verlaten. Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist doordat Donar-speler Tim Hoeve met een seconde op de klok, bij de stand 71-71, een fout maakte op een driepuntsschot van Joel Murray, uitblinker bij de Friezen. Murray raakte de tweede vrije worp en miste de laatste vrije worp opzettelijk, zodat Donar in de resterende seconde geen schot meer kon lossen.

Topscorers bij Donar waren Kjeld Zuidema met 17 punten, Zach Harvey met 16 punten en Sam van Oostrum met 13 punten. Bij LWD Basket was Joel Murray topscorer met 23 punten.

Donar is gezakt naar de zeventiende plaats in de BNXT League en heeft 6 punten uit 10 wedstrijden. Komende zondag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac een uitwedstrijd in Rotterdam tegen Feyenoord Basketbal.