Donar in spannende slotfase langs QSTA United

Donar-speler James Karnik (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond in eigen huis een zwaarbevochten zege behaald op QSTA United uit Bemmel, dat net als Donar laag op de ranglijst staat. Het werd 76-72.

De thuisploeg, zonder de geblesseerden David Gabrovsek en Keevan Veinot, liep na het eerste kwart (22-17) aanvankelijk uit naar 30-21, maar toen begon het driepuntsschot te vallen voor de gasten. Het werd even 37-37, en bij rust was er een kleine voorsprong voor de Groninger basketballers van 41-37.

Aan het eind van het derde kwart was QSTA United weer een puntje ingelopen: 57-54. In het laatste kwart kwamen de gasten eerst op 64-67, en daarna kwam er een 6-0 runnetje. Met nog iets meer dan 2 minuten op de klok was het nog 70-72, maar na twee scores van Donar-speler Sam van Oostrum werd het 74-72, met nog 19 seconden op de klok. Na een time-out lukte het de gasten niet om de bal binnen 5 seconden in het veld te brengen, waardoor het balbezit weer naar Donar ging. Na een persoonlijke fout van een tegenstander benutte uitblinker James Karnik nog twee vrije worpen.

James Karnik was de grote man bij Donar met 25 punten en 21 rebounds. Zach Harvey maakte 18 punten en Tim Hoeve 12 punten. Bij QSTA United was Jonatan Arvidsson topscorer met 21 punten.

Donar staat op de veertiende plaats in de BNXT League met 6 punten uit 8 wedstrijden. Komende zondagmiddag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac een uitwedstrijd in Charleroi tegen Spirou Basket.