“Dinsdag af en toe zon maar ook een bui, ook komende dagen niet droog”

Foto: Joris van Tweel

Het is verstandig om de komende dagen een paraplu bij de hand te houden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we de komende dagen te maken met buien.

“Dinsdag is er af en toe zon, maar kan er met name in het eerste deel van de middag ook een bui vallen”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4, wordt het 7 graden. In de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en is de minimumtemperatuur dalend tot dichtbij het vriespunt.

Woensdagochtend is het droog met eerst een waterig zonnetje. In de middag zijn er perioden met regen en kan het in veel gebieden tot een grote som neerslag komen. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige zuidoostenwind, kracht 3 tot 4.”

“Donderdag wordt het 8 of 9 graden. Er zijn wolken, een enkele opklaring en er valt een lokale bui. Vrijdag blijft het droog en bij rustige condities wordt het dan 7 graden.”

Meer informatie over hoe het weer er bijvoorbeeld komend weekend uit komt te zien, vind je op de weerpagina.