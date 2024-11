Dierenwinkel Hereweg sluit de deuren: “Helaas hebben we geen andere keuze”

Foto: Google Maps

Dierenwinkel JUGRO de Diersuper aan de Hereweg sluit aan het einde van het jaar de deuren. Dat heeft het bedrijf laten weten.

“Na bijna 22 jaar zijn wij door een grote huurverhoging, waar we in 2025 mee te maken krijgen, genoodzaakt de deuren aan het einde van het jaar definitief te sluiten”, laten eigenaren Paul en Margriet weten. “Helaas hebben we geen andere keuze. We willen u bedanken voor uw trouwe komst en we hebben altijd met veel plezier voor u klaargestaan. Wij wensen u het beste toe.”

Het zou gaan om een huurverhoging van enkele tientallen procenten. Omdat de ondernemers daardoor niet quitte kunnen werken, is het besluit genomen om te stoppen. De beslissing heeft hen slapeloze nachten bezorgd, waarbij het zal betekenen dat er op 61-jarige leeftijd weer gesolliciteerd moet gaan worden. Het is de tweede dierenwinkel in korte tijd die bekend maakt te stoppen. In september sloot dierenspeciaalzaak Henk Bongertman aan de J.C. Kapteynlaan na 47 jaar de deuren. Die winkel was één van de oudste dierenspeciaalzaken in de stad.