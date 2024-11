Deelnemer Hunted Lewenborg grijpt winkeldief: “Wat een topper”

Hunted tijdens een eerdere editie in de noordelijke wijken. Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de editie van Hunted in de wijk Lewenborg lagen spel en realiteit vrijdagavond dicht bij elkaar. Terwijl een winkeldief zijn slag probeerde te slaan, bedacht één van de deelnemers aan Hunted zich geen moment.

Bij Hunted is het de bedoeling dat je uit handen blijft van politieagenten. Het spel lijkt sterk op het gelijknamige televisieprogramma dat door AVROTROS wordt uitgezonden. De afgelopen maanden is het spel al in diverse wijken en dorpen gespeeld waaronder in de noordelijke wijken en in Hoogkerk. Hunted heeft als doel om het contact tussen jongeren en politieagenten te versterken. Vrijdag vond het spel in Lewenborg plaats. De deelnemende jongeren kregen witte pakken aan. Op verschillende plekken in de wijk moesten ze stempels zien te halen. Ondertussen werd er door de politie ‘jacht’ op hen gemaakt.

“Kort na het spel kregen we een melding van een diefstal met geweld in het winkelcentrum in de wijk”, schrijft de politie. “Dat was op twintig meter afstand. We zijn daar direct naar toe gegaan. Ter plaatse bleek dat één van onze jongeren de beveiliging had geholpen om een winkeldief aan te houden. Onze Hunted-deelnemer zag dat er spullen gestolen werden en dat de verdachte vervolgens weg probeerde te komen. Hij schroomde zich niet en greep in. Wat een topper! Namens de politie hebben we hem vandaag een bedankje gebracht voor hoe hij gereageerd heeft.” Op een foto is te zien dat de tiener verblijd is met chocolade.