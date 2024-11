De hyperloop moet in de toekomst vliegtuigen en treinen overbodig maken

Foto: Joris van Tweel

In de provincie Groningen wordt hard gewerkt aan een groenere en snellere manier van transport. De hyperloop moet de nieuwe manier worden waarop mensen zich van A naar B verplaatsen. Het meest toonaangevende bedrijf achter deze technologie is het European Hyperloop Center in Veendam.

De hyperloop is een grote metalen buis met daarin een voertuig dat zich voortbeweegt door middel van magneten, die in hoog tempo aan en uit worden gezet. De hyperloop zelf is bijna volledig vacuüm gezogen, waardoor er geen luchtweerstand is in de buis. Dit maakt het mogelijk voor het voertuig om zich razendsnel door de hyperloop te verplaatsen.

Het European Hyperloop Center werkt voor de ontwikkeling van de hyperloop onder meer samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Op dit moment is het bedrijf de belangrijkste speler ter wereld in het ontwikkelen van dit transportmiddel. “Wij willen graag een netwerk van hyperloops tussen verschillende steden creëren. Daarbij zijn wissels van groot belang. Wij zijn het enige bedrijf ter wereld dat hiermee bezig is,” aldus Stefan Marges, algemeen directeur van het European Hyperloop Center. De testbuis in Veendam is bijna 500 meter lang en daarmee een van de langste ter wereld.

Volgens Stefan Marges moeten mensen nog even geduld hebben voordat ze met de hyperloop kunnen reizen: “Ik verwacht dat we pas rond 2050 daadwerkelijk een netwerk van hyperloops hebben.”