De Boo zit Stolz op de hielen op 1.000 meter: “Scheelt helemaal niks”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo heeft zaterdag voor spanning gezorgd op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Peking. Op de afstand, die al enige tijd door de Amerikaan Jordan Stolz wordt gedomineerd, liet de Groningse schaatser zien dat er meer kapers op de kust zijn.

Stolz reed in de achtste rit tegen Ryota Kojima. De Amerikaan opende in 16.33, kwam in de tussenronde door in 41.34 en finishte in 01.07.62. Een rit later was het de beurt aan De Boo die Marten Liiv uit Estland als opponent had. De Boo opende in 16.21 en zette 40.81 op de klokken na zeshonderd meter. Daarmee was hij op dat moment flink sneller dan Stolz. In de laatste vierhonderd meter verloor de Groningse schaatser tijd; hij kwam in 01.07.83 over de streep, nipt langzamer dan Stolz. De Boo won daarmee een zilveren plak.

“Vorige week was het verschil nog ruim een seconde”

“Het scheelt echt helemaal niks”, liet De Boo na afloop weten in een interview met de NOS. “Vorige week, bij de wereldbekerwedstrijd in Japen, was het verschil nog ruim een seconde. Nu is het twee tiende. Ik ben hier heel erg blij mee. Ook omdat het een hele mooie race was. Ik heb het plan, hoe ik wilde rijden, goed uit kunnen voeren. Op het laatste rechte stuk kon ik goed profiteren van Liiv.”

“Ik dacht, hij gooit er met de pet naar”

De Boo verbaasde zich wel enigszins over de prestatie van Stolz. “Ik zag zijn opening, en ik dacht hij gooit er vandaag met de pet naar. Maar die jongen heeft zoveel klasse. Ik denk dat hij zijn rit wat anders heeft ingedeeld, waarmee hij de afstand ook gewoon wint. Aan de andere kant, vandaag laat ook zien dat hij niet te klakkeloos kan worden. Stolz is ook niet onverslaanbaar. Dat komt ook omdat ik hier niet voor een tweede plek wil rijden. Ik geef alles.”

Teamsprint

Voor De Boo zit het toernooi in Peking er nog niet op. Zondag komt hij in actie op het tweede bedrijf van de vijfhonderd meter. Ook mag hij meedoen aan de teamsprint. “Daar heb ik heel veel zin in”, besluit een enthousiaste De Boo.