De Boo tweede op 1.000 meter: “Na 600 meter ging het licht uit”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo is zondag bij het kwalificatietoernooi schaatsen in Thialf in Heerenveen tweede geworden op de 1.000 meter. Tim Prins schaatste de snelste tijd.

De Boo moest in de een-na-laatste rit aantreden tegen Joep Wennemars. De Groningse schaatser begon sterk aan zijn race en legde de eerste 200 meter af in een tijd van 16.06. Dat is sneller dan wat de Amerikaan Jordan Stolz in januari in Salt Lake City op de klokken zette: in zijn wereldrecordrace opende hij toen in 16.12. De Boo finishte uiteindelijk in een tijd van 01.08.14. Dat was op dat moment de snelste tijd. Wennemars zette een tijd van 1.08.31 op de klokken.

Tim Prins

In de laatste race nam Wesley Dijs het op tegen Tim Prins. Prins opende in 16.42. Met een tussenronde van 41.04 finishte hij in een tijd van 1.08.09, waarmee hij De Boo naar de tweede plaats schoof. Wennemars werd derde, Tijmen Snel en Hein Otterspeer werden respectievelijk vierde en vijfde.

Jenning de Boo: “De man met de hamer kwam langs”

De Boo zegt na afloop van de race tevreden te zijn, maar ziet tegelijkertijd ook verbetering: “Het ging heel goed tot zeshonderd meter. Mijn opening zat onder het wereldrecord en bij de 600 meter schaatste ik nog onder het baanrecord. Daarna kwam de man met de hamer en ging het licht uit. Van tevoren hadden we als team een tactiek afgesproken. Daar heb ik mij aan gehouden. Ik moet ook sterk openen om Stolz in de toekomst te kunnen verslaan. Ik denk dat ik het ook kan om heel sterk te openen. In de eerste bocht maakte ik vanmiddag een foutje, waardoor ik denk dat het wellicht mogelijk moet zijn om onder de 16 te openen. Mijn race vanmiddag was iets te onbevangen. Dat kan echt nog beter.”

De Boo kan terugkijken op een prima start van het schaatsseizoen. Behalve een startticket voor de 1.000 meter, behaalde hij ook een ticket voor de 500 meter. De eerste wedstrijd van de wereldbeker wordt gehouden van 22 tot 24 november in het Japanse Nagano.