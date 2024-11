De Boo tweede op 1.000 meter achter oppermachtige Stolz

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo is zaterdag tweede geworden op de 1.000 meter in Nagano. De afstand op de wereldbekerwedstrijd werd gewonnen door de Amerikaan Jordan Stolz die het baanrecord verpulverde.

De Boo en Stolz moesten het in een rechtstreekse rit tegen elkaar opnemen. Tot zeshonderd meter kwam de in Groningen geboren schaatser goed mee. De Boo legde de eerste tweehonderd meter af in 16.36. Stolz was met 16.29 een fractie sneller. Na de eerste volle ronde werden er 41.23 en 41.00 op de klokken gezet in het voordeel van de Amerikaan. Ondanks dat De Boo de laatste binnenbocht had, wist Stolz een gat te slaan. Hij finishte in 01.07.18 waarmee hij het baanrecord van Tatsuya Shinhama, dat op 01.08.33 stond, uit de boeken reed. De Boo finishte in 01.08.29.

“Mijn slotronde was beter dan in Thialf”

“Dit werkt absoluut niet demotiverd”, laat een blije De Boo na afloop weten voor de NOS-camera. “Dat Stolz mij in de laatste ronde voorbij stuift, dat maakt mij alleen maar gretiger. Het is een mooie uitdaging.” Dat de Groningse schaatser blij is, komt omdat het zijn eerste wereldbekerpodium ooit is. “Van tevoren was ik wel zenuwachtig, toen duidelijk werd dat ik het tegen Stolz op moest nemen. Maar aan de andere kant is het ook een hele mooie tegenstander. Ik heb de rit in kunnen vullen, zoals ik het wilde. Mijn slotronde was ook beter dan dat ik in Thialf reed. Dus dat is mooi, maar ik moet nog stappen zetten om Stolz te verslaan.”

“Ik dacht, ik moet er achteraan”

Op de vraag of het mogelijk is om de Amerikaan te verslaan, antwoordt De Boo gretig: “Dat Stolz mij in de laatste ronde voorbij stuift, en me op achterstand zet … ik had verwacht dat dit meer met mij zou doen. Maar ik dacht, ik moet er achteraan. Ik denk dat als ik de eerste zeshonderd meter kneiterhard rijd, dan moet mij dat genoeg voorsprong geven, zodat hij mij in de laatste ronde niet meer kan pakken.”

Zondag komt De Boo nog één keer in actie. Dan wordt voor de tweede keer deze wereldbeker de 500 meter gereden.