De Boo tiende op 500 meter, Stolz wederom oppermachtig

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo heeft zondagochtend de tiende tijd gereden op de tweede editie van de 500 meter op de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Nagano. De afstand werd gewonnen door de Amerikaan Jordan Stolz.

De Groningse schaatser kwam afgelopen vrijdag in een tijd van 34.63 over de finish. Zondag bleek al snel dat een evenaring of verbetering van die tijd er niet in zat. In de eerste bocht had De Boo een misser. Hij wist weliswaar overeind te blijven, maar kon daardoor niet meedingen om de prijzen. Hij finishte in een tijd van 35.04, dat uiteindelijk goed was voor de tiende plek.

Stolz won met de 500 meter de vierde afstand van het eerste wereldbekerweekend. Met 34.41 was hij nipt sneller dan afgelopen vrijdag, toen hij 34.43 op de klokken zette. Met de tijd van 34.41 schurkte Stolz tegen het baanrecord aan, dat in december vorig jaar gereden werd door Tatsuya Shinhama. De Japanner kwam toen in een tijd van 34.40 over de streep. Shinhama werd zondag tweede. Brons was er voor Merijn Scheperkamp.