D66 en VVD willen opheldering over deels ontmantelen speelplek Helpermaar

De speelplek in de wijk Helpermaar. Foto: Google Maps

De fracties van D66 en VVD vragen de gemeente om opheldering over de voorgenomen plannen om een speelplek aan de Vasalislaan in de wijk Helpermaar deels te ontmantelen. De speelplek is twee jaar geleden geopend naar aanleiding van een burgerinitiatief.

“Een gezonde leefomgeving met ruimte om te bewegen bevordert het woonplezier van onze inwoners”, vertelt D66-raadslid Tom Rustebiel. “Zeker voor jonge kinderen is dit van belang. Daarom hechten wij aan voldoende en eigenlijk meer speel- en spelplekken. Aan de Vasalislaan gebeurt nu het omgekeerde. Daar ontmantelt de gemeente gedeeltelijk een speeltuin omdat er bewoners zijn die er last van zouden hebben.”

“In een volle stad moeten we de ruimte nu eenmaal met elkaar delen”

Rustebiel: “Onze fractie hanteert het motto ruimte geven en ruimte laten, in een volle stad moeten we de ruimte nu eenmaal met elkaar delen. Wrang is ook, dat deze speelplek is ontstaan uit een burgerinitiatief. Bewoners hebben er jarenlang aan gewerkt en nu lijkt het alsof er na enkele klachten te makkelijk gehoor wordt gegeven aan de klagers.”

Voldoende speelplekken?

De partijen willen van de wethouder weten of er een andere oplossing mogelijk is waarbij de speelplek behouden kan blijven. Ook wil men weten of er in de omgeving van de Vasalislaan voldoende plekken zijn waar de oudere jeugd terecht kan.

Overlast

Verschillende bewoners in de omgeving van de Vasalislaan zijn niet blij met de speelplek. De locatie levert geluidsoverlast op. Daarnaast hangen er regelmatig groepen kinderen en tieners rond die overlast veroorzaken. De afgelopen periode is er gezocht naar een oplossing. Vorige week ontvingen buurtbewoners een brief waarin nieuwe maatregelen werden aangekondigd. Daarin staat dat de houten palen en de betonnen rand weggehaald zullen worden. Aan de beide kanten van de speelplek worden kleinere doeltjes geplaatst. Daarnaast is het straks verboden om tussen 20.00 en 09.00 uur lawaai te maken op het terrein.