D66 blij dat mensenrechtenactivisten in Groningen opgevangen kunnen worden

Foto Andor Heij: Grote Markt, Stadhuis Fontein

De fractie van D66 in de gemeenteraad noemt het erg goed nieuws dat er een bedrag van 50.000 euro wordt ingezet voor Shelter City. Dankzij het geld kunnen er in de gemeente mensenrechtenactivisten opgevangen worden wiens leven in gevaar is.

“We zijn hier heel blij mee, maar de weg hier naar toe is wel een beetje vreemd verlopen”, betoogt raadslid Maria Martinez Doubiani. “Groningen heeft namelijk eerder als Shelter City gefungeerd. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota vorig jaar hebben wij een motie ingediend om met Shelter City door te gaan. Dit werd toen door het college ontraden. En nu wordt er eindelijk toch geld voor Shelter City beschikbaar gesteld.”

“Jammer dat er destijds niet is doorgepakt”

Het geld komt uit de pot van de slapende stedenbanden. “Groningen heeft onder andere stedenbanden gehad met Moermansk in Rusland en San Carlos in Nicaragua. Toen we de Voorjaarsnota vorig jaar behandelden, stonden de Stedenbanden al ter discussie omdat beide Stedenbanden met landen waren die verschillende mensenrechten schenden, en wij niet inzagen hoe je daar een Stedenband in stand kunt houden, en hoe organisaties daar goed hun werk uit kunnen voeren. Daarom is het jammer dat er destijds niet is doorgepakt en is geïnvesteerd in Shelter City, waar we van weten dat dit wel goed werkt.” Daarmee richt het raadslid zich op de mogelijke schade die veroorzaakt is omdat een eerder Shelter City-programma in Groningen dus beëindigd werd: “Dit zal waarschijnlijk vooral invloed hebben gehad op de mensenrechtenactivisten. Doordat het programma stopte kon je hen niet langer perspectief en ondersteuning bieden.”

“Belangrijk dat er een plek is waar mensenrechtenactivisten op adem kunnen komen”

Martinez Doubiani noemt de Shelter Cities belangrijk: “Er zijn momenteel zoveel conflictgebieden in de wereld waar mensenrechten worden geschonden en mensenrechtenactivisten voor gevaar van eigenleven zich blijven inzetten. Het is belangrijk dat er voor hen een plek is waar zij op adem kunnen komen.” Daarom is het ook belangrijk dat Shelter City structureel wordt aangeboden.

Naast Groningen hebben ook andere steden in ons land een Shelter City, waaronder Zwolle en Utrecht.