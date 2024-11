Crowdfundingsactie om Martinitoren tijdens feestdagen in het licht te zetten

Foto: Harro Meijer

Er is een crowdfundingsactie gestart om de Martinitoren tijdens de aanstaande feestdagen toch in het licht te zetten. Het idee komt uit de koker van Harry de Lange, die in de race is om nachtburgemeester te worden.

Hoi Harry! De verkiezingen voor het nachtburgemeesterschap zijn aanstaande. Is deze actie een proefballonnetje?

“Deels wel. Ik vind dit om verschillende redenen heel belangrijk. Enerzijds vanwege de veiligheid in de nacht. Neem de Papengang. Daar is de twee jaar geleden kunst en licht aangebracht. Sindsdien gaat het in deze gang veel beter, terwijl dit daarvoor een schimmige plek was. In dat kader vind ik het belangrijk dat ook de Martinitoren weer in het licht komt. Vanaf de Grote Markt oogt het nu donker. Daar komt bij dat we het over de toren van de stad hebben. Het is een toeristische hotspot. Persoonlijk doet het mij pijn dat als ik tegenwoordig ’s avonds naar de stad rij en de Martinitoren niet meer aan de hemel zie prijken.”

De verlichting van de Martinitoren ging in 2022, vanwege de energiecrisis, uit. De gemeente wil de toren weliswaar weer verlichten, maar het repareren en herstellen van de verlichting en bekabeling kost tijd …

“Dat zal allemaal waar zijn. Maar het duurt wel heel lang. Ik snap dat er offertes aangevraagd moeten worden en dat je goedkeuring moet hebben. Zoals het nu lijkt, gaat de verlichting medio 2025 weer branden. Met deze crowdfundingsactie wil ik een statement maken. Zie het ook als een volksraadpleging. Als een groot aantal mensen gaat doneren, dan wordt daarmee aangegeven dat men het belangrijk vindt dat de toren weer in het licht komt. Dat er haast gemaakt moet worden.”

Je doel is om 2.000 euro op te halen. Stel dat dit lukt. Wat kunnen we dan verwachten? Ren je dan naar de bouwmarkt voor wat schijnwerpers?

“Haha, nee. Wat ik wil gaan doen is om een commercieel bedrijf in te huren dat tijdens de feestdagen de Martinitoren gaat verlichten. Zulke initiatieven zijn er in het verleden vaker geweest. De kleuren van de FC zijn al eens op de Martinitoren geprojecteerd en ook tijdens de coronacrisis is er een projectie geweest. Het projecteren is een concept dat werkt. Natuurlijk gaan we dat niet op eigen houtje doen. Mocht het financieel lukken dan zullen we uiteraard van tevoren voor de vergunningen zorgen. Maar op dat vlak verwacht ik geen enkel probleem.”

Ik hoor aan je betoog dat dit onderwerp je echt raakt hè?

“Ja. Als ik ’s avonds over de Grote Markt loop dan zie ik de Martinitoren niet meer. Ik vind dat zonde. Ook omdat daar nu een prachtig festival wordt opgebouwd. Vanaf komende vrijdag kunnen mensen daar plezier hebben, maar kijken ze wel tegen een donkere toren aan. Onlangs was ik in New York. Als je dan het Empire State Building bekijkt, hoe ze dat daar doen. Wauw! Zoiets zou in Groningen ook kunnen. Dat door de verlichting die je plaatst, er ook lichtshows mogelijk zijn. Of dat je de toren in elke gewenste kleur kunt uitlichten. We zetten in onze gemeente van alles in het licht, maar onze trots is onvindbaar. Dat steekt.”

De crowdfundingsactie is op deze pagina te bezoeken.