Coalitiepartijen maken zich zorgen over leegstand winkelcentrum Beijum

Foto via Google Maps - Streetview

De PvdA, SP, CDA en Partij voor de Dieren zijn bezorgd over de leegstand in winkelcentrum Beijum. De gemeente moet daarom gaan praten met de eigenaren van de panden om iets te doen aan de hoge huurprijzen.

Recent sloten diverse winkels, waaronder de Intertoys, door hoge huurprijzen. Ook andere ondernemers, zoals de bakker en slager, overwegen volgens DvhN te vertrekken. De partijen willen nu dat het college maatregelen neemt om winkeliers te ondersteunen.

De coalitiefracties pleiten voor een aanpak waarbij de gemeente in gesprek gaat met vastgoedeigenaren, zoals eerder gebeurde in winkelcentra Lewenborg en Paddepoel. Daarnaast willen de fracties dat het winkelcentrum wordt betrokken bij de wijkvernieuwingsplannen voor Beijum.

“Het is voor Beijum juist belangrijk om een eigen kloppend hart te hebben met voorzieningen als kleine speciaalzaken en eventueel horeca dichtbij”, stelt PvdA-raadslid Rico Tjepkema.“Zo’n plek moet ook ontmoeting in de hand werken en bijdragen aan de verbinding in de wijk. Inwoners van Beijum

moeten het fijn vinden daarheen te gaan.”