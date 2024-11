Chris Huizinga met toptijd naar wereldbekerplek, De Boo wint met twee keer dezelfde tijd

Foto: Lorie Shaull via Flickr (CC BY 2.0)

Chris Huizinga (geboren in Groningen, opgegroeid in Garnwerd) heeft zich met een toptijd geplaatst voor de eerste wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter. Ook Stadjer Jenningh de Boo liet de wereldtop zien in vorm te zijn met winst op de 500 meter.

In Thialf reed Huizinga een tijd van 6.06,72 en verbeterde daarmee zijn persoonlijk record met drie seconden. Huizinga’s tijd is de vijfde snelste ooit in Heerenveen. Huizinga had al de beste seizoentijd op de afstand en laat zien in topvorm te zijn. Ook Marcel Bosker uit Groningen plaatste zich voor de wereldbekers. Hij eindigde als vierde.

De Boo overtuigt op 500 meter

Stadjer Jenning de Boo plaatste zich overtuigend voor de wereldbeker op de 500 meter. Hij reed tweemaal exact dezelfde tijd: 34,36 seconden. Hiermee bewees De Boo zijn topvorm en verzekerde hij zich van deelname aan de wereldbeker. Over de twee omlopen verbeterde hij ook zijn eigen nationale puntenrecord op de afstand.

Plaatsgenoot Dai Dai N’tab greep naast een ticket. Op de eerste omloop reed de Groninger de zevende tijd. Door een mislukte wissel kon N’tab niets uithalen op de tweede omloop. Na de wissel reed N’tab rustig uit en werd één na laatste.