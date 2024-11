Chocoladerepen, ansichtkaarten en bezoekjes van wethouders tijdens Dag van de Ondernemer

Foto: Gastvrij Groningen

Het is de Dag van de Ondernemer. Ook in Groningen gaat dat niet onopgemerkt voorbij. Gastvrij Groningen deelt cadeautjes uit en verschillende bedrijven kregen bezoek van wethouders.

In het kader van de campagne ‘Love, Groningen’ kregen ondernemers van winkelcentra in verschillende wijken en dorpen Groninger chocoladerepen en ansichtkaarten van Gastvrij Groningen. De chocoladerepen zijn niet alleen een blijk van waardering, maar wijzen ondernemers ook op gratis diensten om hun zaak beter op de kaart te zetten.

Ook het gemeentebestuur was vrijdagochtend op bedrijventour, naar eigen zeggen om haar waardering voor de lokale ondernemers laten blijken. Wethouder Economische Zaken Carine Bloemhoff trapte de rondgang vrijdagochtend af bij Marne Mosterd aan de van de Hooptstraat. Daarna volgde een bezoek aan Kampen Industrial Care. Volgens de Groninger Ondernemers Courant ging wethouder Mirjam Wijnja onder andere op bezoek bij Vic en Garde Hotels. Eelco Eikenaar is later op donderdag te vinden bij Radial en Vesta. Bol ICT, TSO Fietsen en Snowlimits krijgen Rick van Niejenhuis over de vloer.