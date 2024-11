Challenge daagt studenten uit om met zorgoplossingen te komen

Foto: Hanze

Zo’n vierhonderd mbo- en hbo-studenten hebben afgelopen week meegedaan aan de Gezondheidschallenge Health Noord. Tijdens het evenement is men aan de slag gegaan met het bedenken van oplossingen voor verschillende uitdagingen in de zorg.

De uitdagingen waren aangeleverd door onder andere het Martini Ziekenhuis. “In dit ziekenhuis gingen studenten aan de slag met een ontwerp van wachtruimtes volgens het ‘healthy environment’-principe”, laat de organisatie weten. “Dit principe is gericht op een aangenaam en stressverlagende omgeving.” Bij een andere uitdaging ging het over het slim inzetten van technologie om het dagelijks leven van bewoners met dementie veiliger en leuker te maken en om zorgverleners te ontlasten.

“Het was ontzettend interessant, leuk en enerverend”, liet één van de studenten na afloop weten. “Ik heb veel geleerd en ben geïnspireerd door het vraagstuk en de interviews in de praktijk.” En dat is ook precies wat het doel is van dit evenement. Enerzijds wil men de samenwerking tussen onderwijs en de zorgpraktijk versterken, zodat studenten zich nog beter kunnen voorbereiden op de toekomst van de zorg. Anderzijds doen de studenten nuttige praktijkervaring op. “Daarnaast versterken de studenten hun multidisciplinaire vaardigheden, creatief denken en hun probleemoplossend vermogen.”

De Gezondheidschallenge werd voor de tweede keer gehouden. De opdrachtgevers gaan de komende tijd de oplossingen beoordelen. De meest kansrijke ideeën worden in samenwerking verder ontwikkeld en mogelijk geïmplementeerd. De volgende editie vindt plaats in februari volgend jaar.