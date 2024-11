Campagne rondom Dag van de Vrijwilliger is bedoeld om vrijwilligers te bedanken

Foto: Jan Kooistra

De gemeente Groningen wil graag vrijwilligers bedanken voor wat zij vrijwillig allemaal doen. Dat doet de gemeente op 7 december, wanneer de Dag van de Vrijwilliger wordt georganiseerd.



Deze Dag van de Vrijwilliger is het perfecte moment om alle Groningse vrijwilligers in het zonnetje te zetten en voor iedereen om te laten zien hoe blij we met hen zijn. In aanloop naar deze dag is er een campagne opgezet. Evert-Jan Aarden, beleidsmedewerker Sociaal Domein van de gemeente Groningen, was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om hier alles over te vertellen.

De campagne wordt mogelijk gemaakt door de provincie en gemeente Groningen. Daarachter zitten organisaties die samenwerken binnen Vrijwilligers Groningen. In Groningen zijn dat Link 050, Humanitas en Stichting Present.

Bijzondere campagne

Volgens Evert-Jan Aarden is deze campagne heel bijzonder. En het gaat niet zozeer over deze campagne, maar over al die mensen die iets doen voor een ander hier in Groningen. “Ze zitten overal”, vertelt Aarden, “Of je nou in een buurthuis bent waar een kopje koffie geschonken wordt, bij het sportveld, of bij een evenement: overal zijn vrijwilligers actief. Wat we graag willen is mensen oproepen die een vrijwilliger kennen, om die vrijwilliger op te geven. Iemand die jij bijzonder vindt. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken. De campagne is om vrijwilligers te bedanken. En iedereen kan daar aan meedoen.”

Kaartjes, bij bibliotheek of op Wall of Fame

Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld bijvoorbeeld een kaartje. Er worden bedankkaartjes bij bibliotheken in de buurten gelegd, niet alleen in de gemeente Groningen, maar door de hele provincie. Hiermee kan dan een persoonlijk bedankje worden gemaakt. “En het mooiste is als je die dan geeft op de dag van de vrijwilliger, op 7 december”, stelt Aarden voor.

Daarnaast kun je ook iemand online bedanken. Dat kan via de website www.vrijwilligersgroningen.nl. Daar vind je onder andere een toolkit. Daarin staat allerlei informatie en afbeeldingen die je kunt gebruiken, bijvoorbeeld in je eigen nieuwsbrief.

Hier is ook een wall of fame te vinden. Iedereen een kaartje hierop plaatsen voor die bijzondere vrijwilliger die jij kent.

7 december is dus de grote dag, de Dag van de Vrijwilliger. Alle informatie is te vinden op de site www.vrijwilligersgroningen.nl.