Burgemeester en alle wethouders bezoeken vrijdag lokale ondernemers

Foto: Joris van Tweel

Komende vrijdag 15 november is het de dag van de ondernemer. Het college van B&W grijpt deze dag aan om in gesprek te gaan met lokale ondernemers in Groningen.

Door een aantal bedrijfsbezoeken af te leggen, wil het college haar waardering voor de lokale ondernemers laten blijken. Wethouder Economische Zaken Carine Bloemhoff trapt om af bij Marne Mosterd aan de van de Hoopstraat.

Alle wethouders en ook burgemeester Mirjam van ’t Veld doen mee. Ze bezoeken onder meer de Biotoop, TSO Fietsen, The Gym en BOL ICT.