Btw-verhoging op boeken, sport en cultuur gaat niet door

Boekwinkels, sportverenigingen en de cultuursector kunnen voorlopig weer rustig ademhalen. Het kabinet zet de omstreden btw-verhoging in de ijskast.

De btw op boeken, kranten, cultuur en sportbeoefening zou verhoogd worden van 9 naar 21 procent. Het kabinet vreesde echter dat de verhoging deze donderdag geen meerderheid zou krijgen in de Eerste Kamer.

De regering gaat nu een alternatieve belastingmaatregel zoeken om toch de begroting op peil te houden. Met de btw-verhoging zou 1,2 miljard euro moeten worden binnengehaald. De btw-verhoging op hotels gaat hoogstwaarschijnlijk wel door.

In het land was er veel weerstand tegen de maatregel. Men vreesde onder meer dat kinderen minder zouden gaan lezen en minder aan sport zouden doen, en voor een teruggang in bezoek aan kunst en cultuur. Woensdag gingen daarom in Groningen de boekhandels van Van der Velde uit protest een uur later open.