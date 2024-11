Britse verdachte ontkent moordopdracht op Groningse docent Gerard Meesters

De extra beveiligde rechtbank op Schiphol - Foto via Rechtspraak.nl

De Britse drugscrimineel Robert D. zat dinsdagochtend in het beklaagdenbankje in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol voor de eerste dag van zijn proces rond de moord op Gerard Meesters uit Groningen. Volgens justitie gaf D. de moordopdracht, maar D. ontkende dinsdag alle betrokkenheid.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De officier van justitie noemt D. het brein achter de liquidatie van de 52-jarige docent uit Groningen. Gerard Meesters werd volgens het OM vermoord omdat D. niet wist waar zijn zus Janette zich bevond. Zij zou, samen met een vriendin, een partij drugs hebben gestolen van een criminele organisatie rond Tony S., met wie D. nauwe banden zou hebben.

Gerard Meesters werd op 28 november 2002 in de hal van zijn woning aan de Uranusstraat doodgeschoten. De schutter (Daniel S.) kreeg in 2005 al levenslang. Ook de vier andere betrokkenen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Tijdens de rechtszaak stelde D. nergens vanaf te weten weet. Hij ontkent contact te hebben gehad met Janette Meesters en zegt de schutter Daniël S. nauwelijks te kennen. De bijnaam ‘Franky’, die volgens getuigen aan hem wordt gekoppeld, zegt hem niets.

Het proces tegen D duurt in ieder geval nog de rest van de week. Woensdag spreken de nabestaanden van Gerard Meesters. Donderdag wordt de strafeis tegen D. verwacht. Een uitspraak in de zaak volgt waarschijnlijk over een paar weken.