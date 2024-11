Brand in winkel blijkt mistgenerator te zijn

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De hulpdiensten rukten zaterdagochtend massaal uit naar de Akerkstraat waar er brand zou woeden in een winkelpand. Bij aankomst bleek de soep minder heet gegeten te worden dan ze werd opgediend.

De melding van een woningbrand kwam rond 10.10 uur binnen op de meldkamer. Omdat het om een gebouw in de binnenstad gaat, en er gesproken werd over flinke rookontwikkeling, werden er direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “Toen de eerste hulpverleners arriveerden troffen zij een winkel aan die vol rook stond”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Alleen bleek het geen rook maar mist te zijn die afkomstig was uit een mistgenerator.”

Veel winkels beschikken tegenwoordig over een dergelijke generator. Mist is namelijk een uiterst effectieve manier van beveiligen. Bij een inbraak laat dit de criminelen schrikken waarbij ze vrijwel niets meer kunnen zien. “In de winkel was echter geen sprake van inbraak”, weet de nieuwsfotograaf te vertellen. “De eigenaar probeerde de winkel te openen, maar daarbij is er iets fout gegaan waarop het inbraakalarm in werking trad.” De brandweerlieden hebben de winkel geventileerd waarna de winkel open kon.