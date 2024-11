Bouw Paddepoelsterbrug kan beginnen, minister verdubbelt bijdrage

Een impressie van de nieuwe Paddepoelsterbrug - Bron: Team Spring Til

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt de bijdrage voor het realiseren van de nieuwe Paddepoelsterbrug. Daarmee is de financiering nu rond en kan de bouw van de nieuwe brug beginnen.

Het Rijk wilde aanvankelijk een bedrag van 8,6 miljoen euro uitgeven terwijl de nieuwe brug ongeveer 18 miljoen gaat kosten. Vorig jaar werd er door een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een motie die opriep dat Den Haag de volledige financiering van de brug moest gaan dragen. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer heeft stevig gelobbyd voor de nieuwe brug. Vorige week woensdag was hij nog in Den Haag om onder andere over de Paddepoelsterbrug te praten. En met succes. Want de minister maakte dinsdag bekend dat de bijdrage van het Rijk verhoogd wordt naar 15,7 miljoen euro. Groningen krijgt daarnaast een afkoopsom van 2,44 miljoen euro voor het volledige toekomstig beheer en onderhoud van de nieuwe verbinding.

Negen meter hoog

Het resterende bedrag, van iets meer dan 2 miljoen euro, wordt door de gemeente op tafel gelegd. De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 aangevaren door een vrachtschip. De brug raakte zwaar beschadigd en werd verwijderd. Na jaren van discussie met Rijkswaterstaat is besloten dat de gemeente Groningen een nieuwe brug gaat bouwen met een doorvaarthoogte van zo’n negen meter. De nieuwe brug komt op ongeveer achthonderd meter van de oude brug te liggen, in de richting van de Dorkwerderbrug.

Medio 2027

Aanvankelijk was er protest uit de omgeving omdat fietsers en voetgangers hellingbanen moeten gebruiken om op 9 meter hoogte komen. Aan de zuidzijde zal deze hellingbaan geïntegreerd worden in de helling van het baggerdepot. Aan de noordzijde komt een ronde hellingbaan. De brug zelf krijgt geen boog of toog, maar een licht gebogen brugdek. De verwachting is dat de nieuwe brug in de zomer van 2027 in gebruik kan worden genomen.