Boer Goensepad wordt verbreed, werkzaamheden eind dit jaar klaar

Foto: Google Maps

Momenteel wordt er druk gewerkt aan het verbreden van het Boer Goensepad tussen Kardinge en Thesinge. Daarmee gaat er een langgekoesterde wens in vervulling.

Het pad, dat begint bij het hoogholtje bij Kardinge en eindigt bij de Lageweg bij Thesinge, is een veelgebruikte route waar fietsers en wandelaars gebruik van maken. Echter was het pad te smal om elkaar goed te kunnen passeren. Dit kwam de veiligheid niet ten goede. Door de gemeente werden er twee varianten uitgewerkt waar bewoners hun mening over konden geven. In beide varianten ging het om een verbreding van één naar twee meter. Het verschil tussen de varianten zat in de aankleding. Zo was er een optie om bij de Lageweg een bankje te plaatsen, bloemrijk grasmengsel in te zaaien en een kanosteiger aan te leggen in het Abbemaar. Hier stemden bewoners mee in.

De verwachting is dat de werkzaamheden eind november of begin december afgerond kunnen worden. Ondanks de verbreding naar twee meter blijft het een recreatief fietspad. Om die reden zal het hoogholtje bij Kardinge niet verbreed worden. De afgelopen periode is wel ontdekt dat de staat van dit bruggetje niet optimaal is. De gemeente gaat de komende periode onderzoek doen of er groot onderhoud nodig is of dat de brug wellicht zelfs vervangen moet worden.